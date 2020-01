Spot Salvini durante Juve-Roma, Zingaretti vs la Rai: "Mai così in basso". Pronto esposto all'Agcom

Le elezioni regionali in Emilia Romagna si avvicinano. E le polemiche sulla campagna elettorale, anche se ormai agli sgoccioli, non si arrestano. Ultimo casus belli lo spot leghista in onda ieri sera sulla Rai.

“A Salvini consentito dalla Rai un solitario comizio durante l’intervallo della partita Juventus-Roma in piena campagna elettorale per l’Emilia Romagna. Mai così in basso, altro che liberta’ e autonomia e lo chiamano servizio pubblico”, Così tuona su Facebook il segretario Pd Nicola Zingaretti attaccando Bruno Vespa e la Rai per uno spot di ‘Porta a porta‘ andato in onda ieri sera durante l’incontro calcistico, molto seguito: protagonista il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite del programma in onda in seconda serata su Rai 1.

Sull'accaduto, polemiche anche da parte dei dem. “Lo spot di Salvini, un lungo sonoro in cui spiega perché votare per la Lega in Emilia Romagna ed in Calabria, andato in onda durante l’intervallo di Coppa Italia come ‘anteprima di Porta a Porta’ è un fatto gravissimo e senza precedenti”, così ha fatto eco al segreteria Pd anche sera Andrea Rossi, responsabile del comitato elettorale di Stefano Bonaccini, in corsa per il secondo mandato al Governo dell'Emilia Romagna, per la coalizione di centrosinistra e sfidante diretto della candidata leghista Lucia Borgonzoni.

“Presenteremo un esposto urgente all’Agcom- ha aggiunto Rossi-. Il comportamento della Rai è gravissimo, inaccettabile, inqualificabile. L’Emilia-Romagna non merita questo trattamento, né di essere raccontata in questo modo”.