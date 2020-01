Salvini da Ozzano sul caso Gregoretti: "Dalla Lega sì al processo perchè gli italiani devono sapere"

Oggi ancora nel bolognese il leader della Lega. Ad Ozzano pure, oltre ai sostenitori, non sono mancate le contestazioni per l'ex ministro, che tra i vari temi affrontati è tornato anche sul caso Gregoretti: "La Lega ha votato sì al processo perchè gli Italiani devono sapere se da ministro bloccare l'immigrazione clandestina è stato un atto di buon governo o criminale. Son convinti che milioni di cittadini siano con me".