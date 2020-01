Regionali, appello dei sindacati confederali a iscritti e cittadini: "Andate a votare"

In una nota congiunta a firma dei segretari Maurizio Lunghi, Danilo Francesconi e Giuliano Zignani, i sindacati Cgil, Cisl e Uil di Bologna e dell’Area Metropolitana lanciano un appello a iscritti e cittadini "ad esercitare il proprio diritto di voto la prossima domenica 26 gennaio 2020, in occasione delle elezioni regionali in Emilia-Romagna".

"La prossima tornata elettorale è fondamentale per costruire un Parlamentino regionale e una Giunta, all’insegna di un’Emilia-Romagna dei diritti, del lavoro e dell’equità sociale - si legge nella nota - una Regione che guardi al futuro mantenendo salde le proprie radici di partecipazione e solidarietà, capace di costruire un modello per le nuove generazioni in grado di intercettare i cambiamenti profondi; un modello improntato alla sostenibilità ambientale e alla tutela del nostro pianeta. Insomma un’Emilia-Romagna che parla al resto del Paese con un linguaggio teso a sconfiggere le spinte xenofobe e nazionalfasciste, i sovranismi e i nazionalismi".

Per i confederali, che non danno "chiare" indicazioni di voto "sarà giusto premiare chi, nella campagna elettorale, si è impegnato a porre al centro i temi del lavoro, delle tutele e degli aiuti alle famiglie, ai giovani e agli anziani. E anche a garantire un modello di servizi fruibili alla cittadinanza nell’ottica di una gestione amministrativa trasparente. Pertanto invitiamo i lavoratori e i pensionati emiliano-romagnoli ad andare a votare per rafforzare la nostra democrazia".