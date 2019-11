Il segretario della Lega è già in città e sta facendo un sopralluogo al Paladozza, location scelta per l'avvio ufficiale della campagna elettorale per le elezioni regionali del 26 gennaio.

Mentre sono arrivo i pullman, decine di persone sono già in coda davanti agli ingressi.

Salvini a Bologna: quattro contro-iniziative, al Paladozza rimozione auto e deviazioni al traffico