Dario Mantovani vince il ballottaggio a Molinella: "Soddisfatti di questo 60%"

Dario Mantovani è stato riconfermato sindaco di Molinella dopo il turno di ballottaggio di ieri, domenica 9 giugno 2019. L'affluenza ha subito un calo rispetto al voto del 26 maggio e alla fine Mantovani ha superato l'avversario Marco Stegani con un 59% contro il 41%dell'avversario.

«Siamo molto soddisfatti - le prime parole di Dario Mantovani dopo i risultati - abbiamo seguito lo spoglio nella sede del nostro comitato e dopo i primi tre o quattro seggi abbiamo avuto modo di sperare bene, vista la media del 60%. Abbiamo conquistato anche Marmorta, per la prima volta dal 1945 ad oggi. Il mio avversario si è congratulato come me e ho ricevuto una chiamata anche dal segretario della Lega: si sono dimostrati tutti molto corretti».

E domani? «Domani alle 8 in ufficio! Poi la sera si festeggia e martedì mattina la proclamazione».