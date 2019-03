VIDEO| 'Passeggiata' Fratelli d'Italia in Bolognina: traffico bloccato e match con La Russa

Passeggiata di Fratelli d'Italia in Bolognina si trasforma in un match. Gli esponenti del partito di Giorgia Meloni con una "sostanziosa" scorta sono stati accolti da un piccolo corteo davanti all'Xm24.

Poi gli attivisti, dietro uno striscione con scritto "ma quale sicurezza quale legalità, fuori i fascisti dalle città", si sono fermati in via Fioravanti all'altezza del grande parcheggio multipiano.

Alla testa del corteo c'erano diversi parlamentari Fdi, da Tommaso Foti ed Alberto Balboni, ma è stato l'ex ministro alla Difesa Ignazio La Russa a punzecchiare i contestatori, molti dei quali precedevano la manifestazione in bici.

"Il nostro obiettivo era piazza Verdi, ma abbiamo deciso per ragionevolezza di venire qui", spiega il coordinatore bolognese di Fdi, Lorenzo Tomassini, cogliendo in pratica il suggerimento delle forze dell'ordine. Imponente lo schieramento di forze dell'ordine con qualche disagio per gli automobilisti che si sono visti bloccare e poi dirottare il traffico (la parte di via Fioravanti verso via Carracci è stata chiusa per almeno mezz'ora) e i passeggeri dei bus, visto che almeno una fermata Tper è stata tagliata fuori dal percorso. (dire)