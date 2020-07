Renzi a San Lazzaro, endorsement per Bonaccini: "Corri, ci sono dei momenti in cui si deve rischiare"

Sold out per Matteo Renzi, che ieri sera ha preso parte al salotto verde della sindaca Isabella Conti a San Lazzaro di Savena, presentando il suo libro "La mossa del cavallo".

Tra un sottile attacco ai democratici per le liti interne, un passaggio sul Mes, il ruolo di Italia Viva, immigrazione e futuro, nel corso della serata sono stati toccati molti punti di interesse politico, e non solo. Presente in platea l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori e l’ex ministro dell'ambiente Gian Luca Gallletti.

Nessun particolare commento sulle comunali 2021 a Bologna, tanto da riferire alla stampa che “c’è ancora tempo”, per adesso è atteso il risultato elettorale delle regionali.

Rispondendo alle domande di Conti, l’invito al presidente della Regione Stefano Bonaccini: “Ricordati che hai Maranello nella tua regione, corri, accelera, non aver paura perché ci sono dei momenti in cui si deve rischiare…giocatela”. Invito rivolto, tra un sorriso e l’altro, tra le righe, anche alla sindaca Conti.

Parlando del libro e dell’esperienza politica, Renzi ha poi commentato: “Io considero la sconfitta, o meglio l’esperienza del dopo sconfitta, l’esperienza più bella, molto più del 40%. Noi siamo quelli che abbiamo portato il Pd e il Pc ad avere un risultato mai avuto... In quel momento siamo riusciti a parlare con tutti, abbiamo preso voti di periferie ed elite, ma abbiamo iniziato a litigare al nostro interno, poi quelli che vivevano di invidia e non di ammirazione, di complotto e non di collaborazione, di polemiche e non di proposta hanno iniziato a segare il ramo sul quale eravamo tutti seduti e la conclusione è che non sono andati al potere loro... è andata al potere la Lega con i 5 Stelle, perché quando spari sul piede, poi alla fine non riesci più a camminare. La polvere fa bene, vedere quelli che ti adorano che all’improvviso scompaiono fa capire che erano lì perché ti stavano adulando…”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tantissime le persone che, terminata l’intervista, si sono poi soffermate per per farsi autografare il libro.