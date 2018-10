"Nel Def i Comuni sono scomparsi': Merola all'attacco a Montecitorio

"Noi non vediamo nessun accenno ai comuni, siamo scomparsi. Quel che vedo di pratico è che i progetti pronti che sappiamo fare, che abbiamo fatto e che si chiamano bando per le periferie, e già finanziati, ci sono stati tolti". Il sindaco Virginio Merola va all'attacco, intervenendo alla Camera nel corso della presentazione del Rapporto Asvis - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Rivolgendosi al ministro dell'Economia Giovanni Tria presente in sala gli ricorda che "i comuni dal 2011 hanno avuto 13 miliardi di tagli e senza le città non c'è sviluppo sostenibile praticabile - continua - il centralismo è la negazione dello sviluppo sostenibile". Sul bando delle periferie "il presidente Conte ci ha assicurato che avrebbe recuperato i fondi, per ora non l'ha fatto", sottolinea. L'ultima è una stoccata a Tria: "Le parole di buonsenso del ministro non trovano riscontro fuori da questa sala".

Il sindaco di Bologna è intervenuto oggi presso l'Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari di Montecitorio, è stato presentato il Rapporto Asvis "L'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile".

