Primarie Pd, si vota: elezioni a Bologna e provincia, incognita affluenza

Si sono aperti anche a Bologna i seggi nelle sedi e nei gazebo per scegliere il nuovo segretario del Partito democratico. Oggi 3 marzo 2019 elettori, tesserati ma anche semplici simpatizzanti del Pd possono recarsi e votare nella consultazione interna al Partito Democratico. 30 i seggi aperti a Bologna, elenco che arriva a 138 per tutta la provincia. Si vota fino alle 20. Doppia sfida per i dem bolognesi: raggiungere una affluenza consistente, in regione attorno alle 100-150mila persone. Cifre al ribasso rispetto alle precedenti consultazioni, ma che conferirebbero alla consultazione un quorum soddisfacente di legittimità.

Altro obiettivo è la elezione 'secca', cioè con uno dei candidati che stacca gli altri ottenendo il 50 per cento più uno dei voti. Un risultato netto eviterebbe al Partito una grana non da poco. infatti, come da statuto se uno degli aspiranti segretari non dovesse incassare la maggioranza assoluta dei voti a livello nazionale, si andrebbe alla conta dei delegati in Assemblea nazionale. A decidere quindi di fatto, sarebbero ancora una volta le correnti interne al partito, anche se comunque si dovrà tenere conto dell'esito della consultazione. Se invece -come molti si apsettano- il risultato sarà chiaro si da subito il parlamentino dem a Roma non dovrà fare altro che ratificare l'esito delle urne.

A Bologna la macchina organizzativa conta di 138 tra gazebo e sedi e circa 1500 volontari impegnati. Il costo del voto è di due euro, mentre con cinque euro si riceve in omaggio la bandiera dell'unione europea.