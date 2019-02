Esame maturità 2019, le tracce delle simulazioni della prima prova

Pascoli, Leopardi ma anche Elsa Morante, Antonio Cassese, fino allo psichiatra Vittorino Andreoli e il professor Carlo Rubbia. Sono on line sul sito del Miur le simulazioni della prima prova di Italiano della nuova maturità targata Bussetti (ma grazie a un decreto del 2017).

Tanti gli autori sia classici che contemporanei e tante le tematiche trattate, dalla 'Patria' di Pascoli alla felicità leopardiana dello Zibaldone intesa come raggiungimento degli obiettivi. E ancora, la prolusione del prof. Rubbia pronunciata in occasione dell'anno accademico 2000/2001 all'Università di Bologna dal titolo 'La scienza e l'uomo', e la riflessione sui diritti umani di Cassese. Infine, l'analisi e comprensione dei testi storici della Morante o di Claudio Pavone e la riflessione sulle fragilità dell'individuo con 'l'uomo di vetro' di Andreoli. Le prove sono state suddivise in tre tipologie: A, B, C. (Dire)