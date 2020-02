Il 2020 è un anno 'bisestile': ma cosa significa?

Il 2020 è un anno bisestile. Cosa significa? Che dura 366 giorni e non 365! Ma come è possibile?

Un anno bisestile è un anno solare in cui avviene l'intercalazione di un giorno 'aggiuntivo': una cosa utilizzata in quasi tutti i calendari, come quello giuliano e gregoriano, al fine di evitare lo 'slittamento' delle stagioni. In parole povere, ogni 128 anni per il calendario giuliano, e ogni 3323 anni per il gregoriano, si accumula un giorno in più di ritardo rispetto all'evento astronomico.

Per correggere questo slittamento, agli anni di 365 giorni ogni 4 anni si intercalano gli anni 'bisestili' di 366 giorni. E il giorno in più viene inserito a febbraio, che da sempre è il mese più corto dell'anno.

Il prossimo anno bisestile sarà il 2024.