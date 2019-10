Disordini in Cile, anche Gary Medel sposa le cause delle proteste

"Per una guerra sono necessarie due bande, qui siamo un solo popolo e un solo Paese che vogliono crescere e andare avanti nell’uguaglianza. Non vogliamo più violenza. Per questo abbiamo bisogno che le autorità dicano che cambieranno per risolvere i problemi sociali. Parlano di crimini e non di soluzioni di fondo al problema”.

E' il messaggio di Gary Medel, 32 anni, attualmente centrocampista in forze al Bologna e cittadino cileno. Il 'pitbull' non è l'unico giocatore e volto noto cileno che si esprime in solidarietà con i motivi che hanno spinto alle forti proteste contro i rincari del paese andino, proteste iniziate per un piccolo rincaro della metro di Santiago, ma rapidamente diventati la manifestazione -anche violenta- di un disagio che cova nel paese da tempo. Il Cile ha infatti conosciuto uno sviluppo economico sostenuto, ma attualmente lo stipendio medio si aggira intorno ai 400 euro al mese.