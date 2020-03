Coronavirus: parte la raccolta fondi per l'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna

L'Associazione Bimbo Tu Onlus lancia una raccolta fondi dell'ISNB – Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, impegnato in prima linea nella lotta al Coronavirus insieme a tutto l’Ospedale Bellaria, che con 13 letti di terapia intensiva e altri 16 pronti entro una settimana, sarà il primo ospedale COVID-19 dell'area bolognese.

Per dare il proprio contributo è possibile collegarsi alla piattaforma Gofundme , oppureeffettuare un bonifico bancario:



Conto corrente intestato a: ASSOCIAZIONE BIMBO TU ONLUS

IBAN: IT15K 08883 37070 01300 01311 73

Causale: EMERGENZA



“Da oltre 10 anni Bimbo Tu opera quotidianamente all'interno del Bellaria, supportando i piccoli pazienti e le loro famiglie, condividendo la propria mission con i professionisti coinvolti. In questi anni di attività sono nate collaborazioni ma anche rapporti di amicizia e stima - spiega il presidente dell'associazione, Alessandro Arcidiacono - Per questo sentiamo la necessità di dare una mano ed essere di sostegno, con questa raccolta fondi, a medici, infermieri e operatori sanitari dell’Ospedale Bellaria che in questo momento stanno dando il massimo per contrastare l’emergenza Coronavirus”.