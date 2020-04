Pianoroinbolla: a Pasquetta flashmob da balconi e finestre per i bambini

E' in programma lunedì 13 aprile alle 19 un flashmob per tutti i bambini, ed è già partito l'hashtag #pianoroinbolla. "Essere in bolla è una espressione che si usa per indicare che un certo oggetto si trova nella posizione corretta oppure che una situazione sta andando nel verso giusto - spiega una nota del Comune - E Pianoro è in bolla! Perché responsabilmente la cittadinanza ha rispettato le misure di distanziamento sociale e perché finalmente stiamo vedendo i risultati dei sacrifici fatti".

"Il lunedì di Pasqua non potrò essere fatta la consueta scampagnata - sottolinea l'assessore alle Politiche dell’Istruzione Flavia Calzà -ma i nostri bambini, che si sono sacrificati assieme agli adulti, meritano un momento di festa e di speranza. Li invitiamo quindi tutti ad affacciarsi al balcone o alla finestra alle ore 18 di lunedì 13 aprile per creare un immenso arcobaleno di bolle di sapone da mandare in cielo. Da venerdì 10 aprile sarà disponibile sul canale Youtube del Comune, nei nuovi contenuti destinati all'infanzia, la video ricetta per fare le bolle in casa!".