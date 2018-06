San Donato: abbandono incontrollato di rifiuti (anche tossici) davanti alle scuole

Gentile redazione, siamo un Comitato di tanti cittadini attivi per il verde in Quartiere San Donato- San Vitale ci occupiamo di iniziative per riqualificare il verde in Quartiere, incontri di pulizie e segnalazioni. Il nome del nostro Comitato è dovuto al mio cane un simpatico Bulldog mascotte di importanti progetti in Quartiere che ormai per via dell'età è dovuto volare via sul ponte dell'arcobaleno. Abbiamo convenzioni per la gestione di diverse aree di sgambatura in Quartiere e per la valorizzazione degli orti popolari, cerchiamo di riqualificare e valorizzare i parchi o le zone dove con il tempo si è formato il degrado.

Siamo qui a segnalare la situazione incontrollata dell'abbandono di rifiuti, a volte, anche tossici come lastre rotte di amianto in via Gandusio e via Vestri, esattamente davanti a due scuole. Negli ultimi anni abbiamo assistito a terribili gesti di menefreghismo e disprezzo per il bene comune. Lavoratori con camion che lasciano materiali edili, a volte anche tossici, come l'amianto o liquidi svuotati nel terreno, persone che alle 7.00 del mattino portano a piedi il materasso per un trasloco, l'abbandono illecito di mobili sulla strada è diventato giornaliero, a volte abbiamo assistito anche al signore distinto che abbandona il sacchetto per terra, vicino ad un recinto dove giocano i bambini. Gli incivili non hanno un volto, tutti possono diventarlo. Per questo motivo abbiamo chiesto qualche anno fa e ripresentato richiesta al Sindaco per le telecamere in via Gandusio e via Vezza in quanto davanti ai cassonetti sono presenti due scuole, e tutto questo scempio alla presenza di bambini. La prima foto di amianto è stata scattata ieri in via Vestri all'entrata della scuola. La seconda foto della montagna di rifiuti è stata scatta l'anno scorso in via Gandusio, di fianco all'entrata di una scuola.

Grazie Comitato Bulldog Brioche