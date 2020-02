Il castello di Medelana, l'affascinante fortezza abbandonata dell'Appennino

A Marzabotto, un comune situato in provincia di Bologna, vi è una frazione chiamata "Medelana" nella quale risiedono poche anime e la natura la fa da padrona. In questa piccola frazione non vi sono molti edifici e, tra questi, uno spicca per la sua imponente e decadente bellezza. Si tratta del Castello di Medelana, una piccola fortezza in stile post liberty capace di incuriosire a affascinare chiunque si aggiri da quelle parti. Impossibile non notare tra il verde e la natura una simile costruzione, tanto bella quanto deteriorata dal tempo e le intemperie. Di questo affascinante castello si sa davvero molto poco, le uniche informazioni certe che abbiamo derivano dalla sua apparizione nei documenti del catasto Gregoriano e quello Pontificio.

Venne costruito nel Quattrocento e faceva parte di un complesso più ampio composto da quattro edifici molto importante per la zona. All'inizio del XX secolo il castello venne acquistato dall'ingegnere Ivan Mercatelli, il quale apportò delle modifiche alla fortezza conferendogli lo stile post liberty che possiamo ammirare oggi. Non solo, decise di cambiare anche nome all'abitacolo assegnandogliene uno più conforme al suo nuovo aspetto: "Villa Ada". Da quel giorno il castello fu adibito ad uso abitativo mentre le strutture circostanti vennero impiegate nelle attività agricole.

Oggi l'intero complesso di Medelana pare la location ideale per un film horror o leggende sul paranormale. Silenzioso, imponente e abbandonato, nonostante la sua bellezza nei giorni di nebbia è capace di suscitare una seria inquietudine. Tuttavia, al contrario di molte costruzioni decadenti presenti nell'appennino, il castello di Medelana pare non voglia cedere al peso del tempo, anche se ne è stato piuttosto intaccato. Ancora oggi sopravvive ai peggiori attacchi vandalici, le condizioni degli interni e del tetto non paiono troppo critiche.

Nel 2018 il castello è stato inserito nella lista dei luoghi del cuore del FAI (anche se ancora oggi occupa una posizione nella classifica piuttosto bassa). Esiste un progetto da parte del comune di ristrutturazione e valorizzazione dell'area, tuttavia ancora tutto tace. Sarebbe davvero importante per l'intera zona una riqualificazione del castello di Medelana, parte di un territorio che spesso non viene apprezzato come dovrebbe.