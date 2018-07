Rifiuti ingombranti immortali

I servizi, quando funzionano bene, dovrebbero aiutare i cittadini a perseguire maggiormente il proprio senso civico giusto? Proprio rispettando questo pensiero mi sono preoccupato di chiamare Hera per far sgomberare una vecchia porta cantina che, rispettava il loro protocollo per il ritiro, essendo tutta di legno. Seguendo le loro istruzioni ho provveduto a, contrariamente alla consuetudine generale, depositare la porta all'ingresso del mio civico la sera prima del ritiro, entro le 22, con un cartello bene in vista per facilitare e identificare il ritiro che doveva avvenire il 23 luglio scorso. Purtroppo così non è stato e ad oggi, la porta rimane in bella vista nonostante due miei ulteriori solleciti fatti in settimana, preparandomi a fare il terzo. Il colmo? Ieri sera segnalando ad uno degli operatori dei camion per la nettezza urbana se potesse anche lui sollecitare ai suoi colleghi.. risposta? "non è il mio reparto".. Mi chiedo, ma allora, quelli che buttano di tutto nei cassonetti fregandosene delle regole, fanno bene?