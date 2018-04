San Donato: degrado e criminalità in via Berlinguer

"Lavoro per un un’azienda situata in via Enrico Berlinguer 1 (traversa di Via San Donato) e vi riscrivo per informarvi nuovamente sullo stato di degrado di questa zona".

A scrivere a Bologna Today sono alcune lavoratrici che si sono trasferite nel quartiere circa 3 anni fa "e da tutto questo tempo siamo continuamente spettatrici di una situazione di degrado costante. Molteplici volte siamo state costrette a chiamare le forze dell’ordine per cercare di ripristinare le seguenti situazioni: spaccio di stupefacenti con annesso uso, senza tetto che lasciano bottiglie, coperte, bicchieri, etc e urinano pubblicamente, parcheggio e parchetto adiacenti ai nostri uffici sono abbandonati a se stessi e per questo sono luogo di spaccio e di consumo di droga".

Il parcheggio è stato e sarebbe tutt’ora utilizzato come dormitorio da senza tetto "che per mesi hanno sostato sotto le nostre finestre e nelle aree di sosta camper adibiti ad abitazione - riferiscono - siamo state vittime di un furto e l’auto della nostra collega ha subito già due furti nonostante venga lasciata in sosta solo di giorno. Tutto questo succede durante il giorno perché il parcheggio è coperto da una vegetazione incolta che cresce rapidamente e non viene effettuata periodicamente la corretta pulizia. Siamo stanche di dover vivere ogni giorno in questa situazione e siamo stanche che questa zona in 3 anni non sia migliorata minimamente. Dobbiamo fare qualcosa per far tornare Bologna una città vivibile e sicura".