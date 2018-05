Mancato funzionamento semaforo Viale G. Fanin

Ormai da mesi è stata completata l'installazione del sistema semaforico per consentire un sicuro attraversamento pedonale e ciclabile in Viale Giuseppe Fanin (Bologna), tra il centro commerciale Meraville e la Facoltà di Agraria e il complesso di uffici di Via Trattati Comunitari Europei. Ahimè da altrettanti mesi i semafori non funzionano! Così, centinaia di persone sono costrette ogni giorno a "rischiare la pelle" (visto che G. Fanin sembra più una pista di un autodromo che non un viale cittadino) per raggiungere il proprio posto di lavoro o di studio.