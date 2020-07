Vasco Rossi, 30 anni fa il primo concerto a San Siro: "Il momento della rivincita"

"Vasco uccide Madonna" titolava il quotidiano "La Notte" (chiuso nel 1995), in pratica a luglio di 30 anni fa Vasco Rossi tolse lo scettro a tante star straniere.

Erano stati infatti in 70mila a San Siro per il Blasco e "appena" 20mila per Madonna all'Olimpico: "30 anni fa facevo il mio primo concerto a San Siro. Fu pazzesco... Il momento della rivincita. Della dimostrazione che la storia la facevo io col mio pubblico. Io con voi - ha scritto Vasco sui social - se nel 1985 qualcuno mi avesse fermato dicendomi “non ti preoccupare che fra 5 anni sfondi San siro”, io per primo gli avrei dato del matto. Ma l’obiettivo era concreto, e l’anima pura... Così quella sera si realizzó “in grande”. L’imponente stadio, e io che lo suonavo. Da quel momento in poi gli stranieri devono bussare alla porta... Dal 10 luglio 1990 a oggi ho fatto 29 i concerti a San Siro, e voi l’avete sempre riempito tutto. A chi c’era e a chi se l’è perso... Siamo tutti delle bestie" conclude il rocker.