Ozzano: quadri di stoffa per 'Vita Vittoria', contro la violenza sulle donne

'Viva Vittoria' è un progetto nato per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza alle donne, e al quale la città di Ozzano ha immediatamente aderito. Un'inziativa che prevede, con qualsiasi tecnica, la realizzazione di quadrati di lana per realizzare un'opera collettiva al fine di sensibilizzare quante più persone sul tema "Ringrazio di cuore tutte le partecipanti al gruppo di uncinetto di Ozzano - ha spiegato il sindaco Luca Lelli - che si riunisce ogni settimana presso la biblioteca comunale per la sensibilità dimostrata e per l'impegno che hanno messo in questo importante progetto".

Quest'anno l'evento, organizzato da Il Caffe' Dei Gomitoli e Viva Vittoria Bologna, con il patrocinio del Comune di Bologna e di Confcommercio Ascom Bologna, vedrà la conclusione il 7 marzo prossimo in Piazza Maggiore a Bologna dove i quadrati realizzati da tutti coloro che hanno aderito al progetto, uniti a gruppi di quattro a formare delle coperte, verranno stesi in piazza Maggiore e potranno essere acquistati.Il ricavato verrà devoluto a quattro Associazioni di Bologna che si occupano di progetti contro la violenza sulle donne e che hanno sottoscritto l'Accordo metropolitano per la realizzazione di attività e interventi di accoglienza, ascolto e ospitalità per donne che hanno subito violenza: Casa delle Donne, Udi, Mondo Donna e Sos Donna.

"Siamo orgogliose di aver partecipato a questa bellissima iniziativa", affermano all'unisono le partecipanti del Gruppo di Uncinetto di Ozzano, anche perche' e' stata una bellissima occasione, per tutte noi, di lavorare insieme, di fare nuove amicizie e di riuscire a coinvolgere anche le nuove generazioni, figlie e nipoti che hanno voluto esserci e partecipare in prima persona. Un ringraziamento va alla Biblioteca comunale che ci ospita settimanalmente. Lavorare insieme, coltivare relazioni, condividere una passione, tramandarla alle giovani generazioni è già di per sé una cosa bellissima; se poi si riesce anche a dare una mano aderendo a progetti come questo, la gioia raddoppia".