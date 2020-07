A lezione nei "Parchi in movimento": sport gratis in 6 parchi della città | VIDEO

Promuovere la cultura del movimento e uno stile di vita attivo, migliorando la qualità della vita e la salute dei cittadini e contrastare i rischi derivanti dalla sedentarietà, come l’ipertensione, il diabete, l’obesità e le cardiopatie. È questo l'obiettivo di “Parchi in Movimento”, progetto del Comune di Bologna ideato e condiviso con l’Azienda USL di Bologna e in collaborazione con LloydsFarmacia. .

La programmazione è curata da 11 associazioni sportive cittadine, che propongono nell’arco di tre mesi a cittadini di tutte le età diverse attività dal risveglio muscolare allo yoga, dal nordic walking al parkour, dal pilates alla zumba, dalla capoeria al ballo.

Ecco i "Parchi in movimento"

I parchi interessati con le relative associazioni sono: Parco Nicholas Green (Quartiere Borgo Panigale – Reno) - Sempre Avanti asd Parco di Villa Angeletti (Quartiere Navile) - Universal Sport, asd - Associazione In lak'ech (ASD) Giardino del Velodromo (Quartiere Porto-Saragozza) - Capoeira angola palmares asd- Asd Leaf Parco San Donnino (Quartiere San Donato-San Vitale) - Polisportiva San Donnino Associazione sportiva dilettantistica - Centro sociale Nello Frassinetti aps Parco dei Cedri-Lungosavena (Quartiere Savena) - Asd Olitango - M'over Walking asd aps- Enecta Free Fitness asd Giardino Lunetta Gamberini (Quartiere Santo Stefano) - Around the Wod (asd) - Asd Olitango.