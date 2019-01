Basket: vittoria Pontevecchio al trofeo M.I. Gordini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Con due vittorie nel giro di una settimana, il 2019 della Pontevecchio Basket parte bene così come si era concluso positivamente il 2018. Dopo il trionfo dell’Under13 Elite di coach Gatti al Torneo di Natale U13 di Anzola, grazie a un percorso netto di sei vittorie contro squadre provenienti da tutta la regione, e al secondo posto della formazione Under16 femminile di coach Bonfiglioli al Torneo della Rinascita di Finale Emilia, a sorridere nei primi giorni di gennaio è l’Under15 di coach Fabrizio Baffetti, vincitrice del Trofeo M.I. Gordini. Al termine di una finale concitata, la formazione amaranto, abituata ai ritmi di un campionato competitivo, riesce a trovare qualità e continuità tali da garantirsi sino a 20 punti di vantaggio sugli avversari di Imola, per poi chiudere in rilassatezza con un tranquillizzante + 7. Nella finale per il terzo e quarto posto, vittoria di Argenta contro la Pontevecchio Under16. La formazione Pontevecchio vincitrice del torneo M.I. Gordini 2019 è composta da Luca Benincasa, Vittorio Cockram, Luca Giordano, Simone Loffredo, Andrea Nepoti, Marco Perini, Leonardo Pontini, Emiliano Premoli, Giorgio Presti, Matteo Stignani, Giulio Zanetti e Alessandro Ziruolo. Allenatore: Fabrizio Baffetti. Assistente: Luca Zanardi.