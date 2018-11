Basket: weekend internazionale e di onorificenze per la Pontevecchio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Amichevole di lusso per i giovani giocatori dell’Under14 della Pontevecchio Bologna Basket, che sabato pomeriggio hanno sfidato i pari età del Bayern Monaco Basketball, nell’importante cornice del CSB. Pur essendo un incontro amichevole, in campo non è mancato l’agonismo e il confronto si è chiuso col punteggio di 71-65 per la squadra di casa. Al termine del match, terzo tempo organizzato dalla squadra ospitante per gli atleti, lo staff e i genitori del team bolognese e del team monacense. Nel primo weekend di novembre le soddisfazioni per gli atleti, lo staff tecnico e lo staff dirigenziale della Pontevecchio Bologna Basket sono poi proseguite anche al di fuori del campo. Il Comitato Regionale della FIP ha infatti premiato l’Under-15 Eccellenza amaranto tra le migliori squadre dell’anno agonistico 2017/2018, per aver conquistato il titolo regionale di categoria.