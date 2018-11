Bologna-Atalanta, le pagelle: bene Calabresi. Maldestri Gonzalez e Mbaye

I voti

Bologna (3-5-2) - Skorupski 6; Calabresi 6,5, Gonzalez 5, Helander 6; Mbaye 6, Dzemaili 5,5 (63' Poli 6), Pulgar 6, Svanberg 6 (82' Destro sv), Krejci 6 (72' Orsolini 6); Palacio 6, Santander 6,5. Allenatore: Inzaghi. Panchina: Da Costa, De Maio, Paz, Danilo, Dijks, Poli, Nagy, Donsah, Falcinelli, Okwonkwo.

Atalanta (3-4-1-2) - Berisha 6,5; Toloi 6, Palomino 5,5, Mancini 7; Hateboer 6, De Roon 6, Freuler 6, Gosens 6; Gomez 5,5; Ilicic 5,5 (82' Pasalic sv), Barrow 5 (46' Zapata 7). Allenatore: Gasperini. Panchina: Gollini, Djimsiti, Castagne, Adnan, Pessina, Rigoni.

MiglioriToday

Santander 6,5 - Il sudamericano è trascinante quando, in avvio, con una bella giocata regala a Mbaye l'uno a zero.

Calabresi 6,5 - Il giovane difensore sta crescendo di partita in partita. Utile anche nei calci d'angolo offensivi.

PeggioriToday

Gonzalez 5 - El Pipo parte bene, salva un paio di gol fatti ma nella ripresa con un tacco ingenuo regala il pari all'Atalanta.

Dzemaili 5,5 - Lo svizzero perde il duello a distanza con De Roon, più rude e dinamico di lui.