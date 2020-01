Bologna Fc e calciomercato, Mattia Destro verso il Genoa

Mattia Destro starebbe per lasciare il Bologna, verso il Genoa di Davide Nicola. L'anticipazione arriva da Carlino e Corriere e vede il 28enne ascolano in partenza per il Grifone negli ultimi sei mesi di ingaggio con i Rossoblu. Il contratto del bomber scadrebbe infatti a giugno, ma evidentemente la dirigenza bolognese ha pensato di anticipare i tempi.

Con i genoani non ci sarebbe uno scambio di attaccanti, ma questi ultimi si accollerebbero anche parte degli emolumenti riservati al giocatore, quasi due milioni l'anno.

Un addio alle Torri che per Destro non dovrebbe stupire. Nell'ultimo campionato si registrano solo 29 reti in 112 giocate, oltre a guai muscolari che sembrano non finire mai e tentativi di riassetto da parte di Mihajlovic mai andati a buon fine. Mattia Destro tornerebbe -il condizionale è d'obbligo, anche se la trattativa è data come molto avanzata- al Genoa, sua squadra di esordio nella massima serie nel lontano 2011.

Per il dopo-destro le ambizioni del club Rossoblu sarebbero quelle di avere il 22enne gambiano Musa Barrow dall'Atalanta. I due club sarebbero in contatto per un prestito con riscatto, ma la distanza rimane per 5 milioni tra i 15 chiesti dalla Dea e i 10 offerti dal Bologna.