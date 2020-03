Calcio, rimandata Bologna-Juventus

Alle fine il coronavirus fa saltare l’appuntamento di Bologna-Juventus previsto per l’8 marzo. Tutto rimandato a venerdì 13 alle 20:45, naturalmente a porte chiuse. A comunicarlo è lo stesso Bfc dal sito . “La LegaSerieA - si legge- ha comunicato la variazione del calendario del campionato. In particolare Bologna-Juventus della 27a giornata si disputerà venerdì 13 alle 20:45 e Sampdoria-Bologna della 28a giornata sabato 21 alle 18".

Entrambe le gare si svolgeranno a porte chiuse senza spettatori, come previsto dal decreto del Consiglio dei Ministri e dalla FIGC”. Spalti vuoti e severe misure restrittive per i pochi giornalisti ammessi tra cui mantenere una distanza di almeno due metri in tribuna stampa, rilevazione della temperatura all’ingresso e la presentazione di autodichiarazioni con le quali si certifichi di aver attivato le misure di controllo e prevenzione necessarie al fine di ridurre il contagio del Covid19.