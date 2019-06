Bologna Fc, Mihajlovic allenatore fino al 2022: c'è la firma

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Sinisa Mihajlovic per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2022. La notizia della firma, dopo indiscrezioni di stampa che andavano avanti da giorni è arrivata nel primo pomeriggio con una nota da parte del club. Si fissa così il successo della seconda parte della stagione, dove l'ex bomber della Lazio ha strappato fino all'ultima giornata punti preziosi per fare rimanere il club in serie A, salvandolo dalla restrocessione, con una prestazione del club da top 10.

“E’ un momento importante per il nostro Club”, afferma il Presidente Joey Saputo. “L’accordo con Sinisa è la base di un progetto tecnico ambizioso: vogliamo crescere e credo che il modo migliore per farlo sia continuare con uomini di alto profilo umano e professionale come Mihajlovic. Adesso lavoriamo alla costruzione di una squadra che dia soddisfazioni ai nostri tifosi”.

“Sono felice”, aggiunge Sinisa Mihajlovic. “Ho voluto fortemente Bologna perché la società ha un progetto ambizioso, con la squadra in questi mesi si è creato un gruppo fantastico e i tifosi ci hanno sempre sostenuto. Stiamo lavorando in perfetta sintonia con il Presidente e con i dirigenti per rinforzare la nostra rosa. Ci sono le basi per raggiungere ottimi risultati”.

