Bologna-Sassuolo 2-1 | Pulgar scaccia i fantasmi, il derby è rossoblu

Il Bologna vince 2 a 1 contro il Sassuolo, nel match della 25^ giornata di Serie A. I rossoblu partono forte e passano con Andrea Poli. Prima dell'intervallo Khouma Babacar pareggia i conti. Nella ripresa succede poco fino al decisivo gol di Erick Pulgar.

Parte subito forte la squadra di casa con Consigli chiamato immediatamente in causa da Di Francesco. Il numero 14, poco dopo, si trova al limite dall'area e calcia immediatamente, conclusione che sfiora il palo. Al 7' è il turno di Destro che si libera bene e calcia male. Al 13' Di Francesco, dopo un cross fallito, prova la conclusione: la palla carambola nell'area piccola, Poli la gira a rete superando Consigli. E' 1 a 0.

Risponde il Sassuolo al 20' con una sgroppata di Politano che non impensierisce Mirante. Al 28' bella chance per Babacar: Peluso va al cross, l'ex Fiorentina si coordina e colpisce di tacco! Mirante blocca la sfera. Il Sassuolo cresce ma non punge e al 34' Dzemaili sfiora il raddoppio ma Consigli è bravo. Il pari del Sassuolo arriva al 40': cross sul secondo palo di Berardi, Acerbi tocca e mette fuori causa Mirante: da dentro l'area piccola arriva Babacar che ribadisce in rete. E' 1 a 1.

L'inizio ripresa è rossoblu con Destro che va prima in spaccata, poi in semirovesciata! Consigli c'è. Il Sassuolo risponde con Babacar ma la mira è sballata. Al 54' primo cambio: dentro Avenatti, fuori Falletti. Gli ospiti, però, giocano meglio e sfiorano ancora la rete. La partita però, è tutt'altro che bella. Al minuto 81 chance per Mazzitelli ma Mirante dice no.

Nel finale Sassuolo in 10 per un doppio giallo a Goldaniga. Il fallo provoca una punizione. Alla battuta va Pulgar che batte Consigli e firma il 2 a 1 che fa esplodere il Dall'Ara. E' il gol vittoria.

Il tabellino di Bologna-Sassuolo

Bologna (4-3-3): Mirante 6; Krafth 5,5, Gonzalez 6, De Maio 5,5, Torosidis 6 (83' Helander sv); Dzemaili 6 (71' Krejci 6), Pulgar 7, Poli 7; Falletti 5,5 (54' Avenatti 6), Destro 6,5, Di Francesco 6. Panchina: Santurro, Keita, Nagy, Crisetig, Donsah, Orsolini. All.: Donadoni

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6,5; Lirola 6, Goldaniga 5, Acerbi 5, Peluso 5,5; Missiroli 6, Magnanelli 5,5, Duncan 5,5 (70' Mazzitelli 6); Berardi 6,5, Babacar 6,5 (85' Ragusa sv), Politano 6. Panchina: Pegolo, Lemos, Rogério, Adjapong, Biondini, Sensi, Matri. All.: Icahini

Marcatori: Poli (B), Babacar (S), Pulgar (B)

Espulso: Goldaniga (S)

Ammoniti: Peluso (S), De Maio (B), Ragusa (S)