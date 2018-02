Bologna-Sassuolo: probabili formazioni, le scelte del derby

Il Bologna affronta il Sassuolo, nel match della 25^ giornata. Un derby emiliano che sarà molto importante ai fini della classfica. La squadra di casa ha perso sette delle ultime nove partite in campionato, nessuna squadra di Serie A ha subito più sconfitte in questo parziale.

Le ultime dai campi

Donadoni per il derby deve rinunciare a Palacio, Mbaye e Masina. Al centro dell'attacco ecco Destro, con Orsolini alla sua destra e Di Francesco a sinistra. Coppia centrale di difesa Gonzalez-De Maio. In mediana Poli, Pulgar e Dzemaili. Nel Sassuolo davanti, Politano ha recuperato e partirà dal 1' con Babacar e Berardi. Anche Missiroli dovrebbe farcela, con lui in mediana Magnaelli e Duncan.

Le probabili formazioni

Bologna (4-3-3): Mirante; Krafth, De Maio, Gonzalez, Torosidis; Poli, Dzemaili, Pulgar; Di Francesco, Destro, Orsolini. Allenatore: Donadoni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Duncan, Missiroli, Magnanelli; Politano, Babacar, Berardi. Allenatore: Iachini