Bologna-Spal, probabili formazioni: esordio per i nuovi acquisti

Il Bologna di Inzaghi è pronto per l'esordio in campionato. Avversario la Spal nel derby emiliano. Il 3-5-2 sarà lo schieramento degli emiliani che mutano quindi il loro atteggiamento abbandonando il tridente caro all'ex Donadoni.

Le redini del centrocampo in mano a Pulgar, in crescendo il rendimento del cileno tanto da diventare il perno della manovra rossoblu'. Sulle corsie esterne spazio alla corsa dell'ex di turno Mattiello spostato sulla destra con Dijks sul versante opposto, pochi dubbi invece per la presenza dal primo minuto di Dzemaili e Poli. In avanti c'è Falcinelli.

Schieramento identico per Leonardo Semplici che ha costruito la sua Spal attorno a questo stile di gioco. Nessuna vera rivoluzione ma qualche puntello in fase di mercato. Si parte dalla porta con Gomis favorito rispetto al fratello d'arte Milinkovic-Savic non al meglio della condizione. Le due punte saranno il bomber Antenucci ed il colpo di mercato Petagna.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Gonzalez, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Palacio. A disposizione: Da Costa, Santurro, Danilo, Paz, De Maio, Mbaye, Nagy, Valencia, Svanberg, Krejci, Orsolini, Santander. Allenatore:Filippo Inzaghi.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Everton Luiz, Schiattarella, Fares; Antenucci, Petagna. A disposizione: Milinkovic-Savic, Simic, Djourou, Costa, Dickmann, Esposito, Viviani, Missiroli, Valdifiori, Vitale, Paloschi, Moncini. Allenatore: Leonardo Semplici.