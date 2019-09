Bologna-Udinese, possibili formazioni

Domani, domenica 29 settembre alle 15, il Bologna dovrà vedersela in trasferta con l’Udinese alla Dacia Arena di Udine per la sesta giornata del campionato di serie A.

I felsinei devono rifarsi dopo una sconfitta e un pareggio contro la Roma e il Genoa che ha lasciato la squadra, secondo quanto detto in conferenza stampa dal vice di Mihajlović De Leo, «Rammaricata per come si sono concluse le gare, anche se non bisogna dimenticare i vari step che si stanno facendo. Ci aspettiamo una partita fisica. L’udinese gioca solitamente con il modulo 3-5-2 o con il 3-4-2-1 e hanno grande capacità di difendere bene e in maniera compatta con una certa capacità di ripartire negli spazi grandi. Dobbiamo essere pronti a ribattere colpo su colpo».

Per quanto riguarda le formazioni l’Udinese probabilmente giocherà con Pussetto in attacco finacheggiato da Nestorovsky. Sulle fasce ci saranno Larsen e Sema, al centro due tra Mandragora, Fofana, Walace e Barak, pesa la squalifica di De Paul. Per quanto riguarda i rosso-blu ancora incertezze su Danilo in difesa che, secondo il vice allenatore Tajaga «sarà convocato ma non ha ancora recuperato completamente», accanto ci saranno probabilmente Denswil e Bani. Come attacco è favorito Santander su Destro e Palacio. In mezzo con ogni probabilità ci sarà Dzemaili. Possibile turno di riposo per Tomiyasu, Poli e Orsolini. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go.