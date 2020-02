Bologna-Udinese: le pagelle

Top Palacio, flop Mbaye

In una partita giocata per la maggior parte del tempo sotto di un gol, Palacio all’ultimo è riuscito a guadagnare il pareggio per il Bologna. Grande impresa la sua, che ha dimostrato di crederci fino all’ultimo, ma un momento d’oro, per quanto bello sia non può far scordare il fatto che da questa partita ci si aspettasse molto di più da parte dei rosso-blu. Per la maggior parte del tempo il portiere avversario ha poco da impensierirsi, lo stesso si potrebbe dire di Da Costa, tranne per quel pallone di testa di Okaka nel primo tempo. Sembrava che la partita non si sbloccasse.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa 6,5; Tomiyasu 6, Bani 6, Danilo 6, Mbaye 5; Poli 6 (81’Juwara), Dominguez 5.5; Orsolini 6,5, Skov Olsen 5,5 (58′ Baldursson 6), Barrow 6; Palacio 7.

UDINESE (3-5-2): Musso 6,5; Becao 6,5, Troost Ekong 6, Nuytinck 6, Stryger Larsen 6, De Paul 7, Mandragora 6, Fofana 6.5 (63′ Walace ), Sema 6 (38′ Zeegelaar 6); Okaka 7, Lasagna 6.5 (81′ Jajalo sv).

Migliori Today: Palacio 7. Una sicurezza. All’ultimo minuto di recupero regala un gol al Bologna che porta il punteggio in parità

Okaka (Udinese) 7: un suo colpo di testa porta l’Udinese in vantaggio durante il primo tempo.

Peggiori Today:

Skov Olsen: 5,5 : Non è proprio la sua partita. In campo è poco incisivo e viene sostituito all’inizio del secondo tempo da Baldursson che fa il suo esordio in serie A

Mbaye 5,5: ammonito all’inizio del secondo tempo e diffidato dalla partita di settimana prossima contro la Lazio. Vero che giocava come terzino sinistro, non nel suo ruolo, ma fa fatica nel comparto difensivo