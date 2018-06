Calciomercato: porte girevoli, Mirante alla Roma e Skorupski al Bologna. I dettagli

Definito lo scambio di portieri tra Bologna e Roma. Antonio Mirante che si trasferisce in giallorosso e Lukasz Skorupski che invece fa il percorso inverso. Operazione ormai conclusa, trovata l'intesa totale tra società.



Il polacco sarà pagato 9 milioni dal Bologna, mentre la Roma pagherà Mirante 4 milioni: ci sono quindi 5 milioni di differenza in favore dei giallorossi.



Il portiere italiano farà le visite già oggi, per lui pronto un triennale. Le visite mediche del polacco, invece, ci saranno in Russia per il Mondiale. Skorupski firmerà un contratto di cinque anni con il Bologna.



Nell’affare rientrerà anche Arturo Calabresi. Difensore classe '96 della Roma, nell'ultima stagione in forza al Foggia, in Serie B, andrà in prestito al Bologna.