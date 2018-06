Club atletico Bologna vince con Govoni e Maule a Modena

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

DUE ORI E UN BRONZO PER IL C.A.B. VINCONO GOVONI E MAULE, BRONZO PER ARZENTON Modena 9 giugno 2018 (fase regionale) Enrico Govoni ancora una volta protagonista della cat. 85 kg e tra i top ten in Italia. Si migliora rispetto alla gara precedente con un totale di 265 kg sollevati (119 nello strappo e 146 nello slancio). Medaglia d’oro per lui. Bella prova di Riccardo Arzenton medaglia di bronzo con un totale di 215 kg (94+121 kg). Nella cat 77 kg buono lo strappo di Antonio La Monica che solleva 86 kg, ma purtroppo vanifica la sua bella performances con il nullo nello slancio. Nella categoria 58 kg femminile medaglia d’oro per l’atleta azzurra junior Cristiana Maule, che si migliora e sfodera una prestazione di alto livello con un totale di 155 kg, sollevando 70 kg nella fase di strappo e 85 kg nello slancio. Bene anche Sara Trentin 5° classificata nella stessa categoria della sua compagna di Club con 48 kg + 57 kg. Soddisfatto l’allenatore Emilio Tirelli che attende i risultati degli altri campi di gara per la classifica finale della Coppa Italia e la nuova ranking list per l’accesso ai campionati assoluti di Pesistica olimpica.