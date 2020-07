Inter-Bologna: le pagelle

Oggi lo stadio San Siro si colora di rosso-blu. I colori del Bologna ricoprono gli spalti dopo la vittoria sudata di oggi per 1-2, eppure fino al primo quarto del secondo tempo la situazione era difficilissima, I felsinei erano sotto di un gol, realizzato da Lulaku, con 10 giocatori in campo per l’espulsione di Soriano e con un rigore da parare. Eppure c’è stata la sorpresa, una grande sorpresa, che ha fatto saltare sulle sedie i tifosi rosso.blu- Skorupski ha prima parato il rigore e subito dopo la palla di rimbalzo tirata dall’Inter dando il via alla rimonta. Molto buona la prestazione del portiere che non si è lasciato intimorire dal gol subito e ha costruito una muraglia intorno alla sua porta. Molto positivo anche il giudizio sugli attaccanti che hanno realizzato i due gol, Juwara che è entrato e subito ha realizzato e Barrow che è riuscito a rifarsi di un primo tempo non brillante. Buono anche il giudizio su mister MIhajlovic che con un triplo cambio ha mescolato le carte in tavola mettendo in campo i giocatori giusti. Meno convincente la partita di Orsolini, Soriano e Tomiyasu .

Migliori Today

Skorupski 7. Si riprende dal gol subito e grazie alle sue due parate su rigore dell’inter segna l’inizio della rimonta per il Bologna

Peggiori today

Orsolini: 5,5. Non decolla e non riesce ad essere incisivo in attacco durante la partita

BOLOGNA – Skorupski 7, Tomiyasu 5.5 (64′ Bani 6), Danilo 6,5, Deswil 6, Dijks 5,5; Dominguez 6,5, Schouten 6,5; Orsolini 5,5 (65′ Palacio 6.5), Soriano 5,5, Sansone 6 (64′ Juwara 7); Barrow 7 (86′ Svanberg ng)

INTER – Handanovic 6, D’Ambrosio 5,5, De Vrij 5,5, Bastoni 5; Candreva 6, Brozovic 5.5 (87′ Borja Valero ng), Gagliardini 5 (87′ Vecino ng), Young 5,5 (85′ Biraghi ng); Eriksen 5,5 (73′ Sanchez 4); Lautaro 5,5 (84′ Esposito ng), Lukaku 6.5