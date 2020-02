Lazio-Bologna: possibili formazioni

Nuova sfida all’Olimpico di Roma per il Bologna che questa volta dovrà vedersela contro la Lazio, Domani alle 15 in una partita a porte aperte. I rosso-blu vogliono emulare l’ultima trasferta nella capitale conclusa con una vittoria contro la Roma. Lo staff tecnico felsineo può rincuorarsi per il ritorno di Soriano. “Sta bene- ha detto l’assistente tecnico del Bologna, Emilio De Leo- ma dovrà riprendere il suo ritmo abituale da un punto di vista tecnico”.

Per quanto riguarda gli altri, tra i convocati ritornano da vari problemi fisici Medel, Soriano, Skorupski e Santander e invece ritornano dalla squalifica Schouten e Denswil. Rimangono fuori per squalifica il difensore Mbaye, che sarà sostituito nel ruolo di terzino sinistro da Denswil, e per infortunio Dijks, Krejcì e Svanberg. Al centro ci sarà il capitano Poli insieme a Schouten. Per l’attacco ci sarà, come già detto, il ritorno di Soriano insieme ad Orsolini, Barrow e Palacio a far da punta.

“Con i rientri di questa settimana- ha detto in conferenza stampa De Leo- stiamo riprendendo l’assetto consueto e questo ci rende felici. Fermo restando che queste assenze hanno portato a responsabilizzarsi i calciatori che avevano giocato di meno o i giovani che si sono mostrati dentro il nostro assetto tattico. Adesso ci sentiamo più tranquilli e sereni. Sta molto nell'atteggiamento che noi mostriamo in ogni gara e probabilmente contro le squadre forti riusciamo ad esprimerci meglio e bene. Chiaro che affrontare la Lazio non sarà facile, nostro compito sarà quello di non essere remissivi o passivi”.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi