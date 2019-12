Ozzano: alla campionessa nel tiro a volo Paola Tattini il Collare d'Oro al Merito Sportivo

Il Collare d'Oro al Merito sportivo all'atleta ozzanese Paola Tattini. Un grande riconoscimento per la campionessa sportiva nel tiro a volo, dove ha vinto, nel corso degli anni, titoli mondiali ed europei. Gli ultimi successi, solo in ordine di tempo, sono stati l'Europeo Elica a squadre nel 2018 e il campionato italiano d'inverno Elica che all'inizio di quest'anno.

La consegna dell'onoreficenza è avvenuta l'altro ieri al Foro Italico a Roma, alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò. Paola Tattini, per i tanti tranguardi raggiunti, ha anche ricevuto il premio La Torre del Comune di Ozzano: il massimo riconoscimento che l'ente conferisce a chi si è particolarmente distinto in ambito locale, nazionale o internazionale per particolari meriti letterari, storici, artistici, sportivi, economici, scientifici o per l'impegno civile e nel volontariato.

"Come amministrazione comunale avevamo già riconosciuto i grandi meriti sportivi di Paola - spiega il sindaco Luca Lelli - conferendole il premio "La Torre", e oggi sono molto felice che che anche a livello nazionale le sia stato tributato l'onore che merita".