Rugby, borse gratuite per ragazzi e bambini in difficoltà\VIDEO

Contrastare la povertà educativa tramite l'accesso gratuito all'attività sportiva per ragazzi e bambini in difficoltà economica. Questo il senso del progetto "Una Reno per tutti", promosso dall'ente di promozione sportiva U.S. Acli di Bologna e dalla società sportiva Reno Rugby Bologna.

Cinque le borse gratuite messe a disposizione, tramite bando, in stretta collaborazione con l'Ufficio reti e lavoro di Comunità del quartiere Borgo Panigale. Questa iniziativa si inserisce infatti all'interno del più grande progetto gratuità, un percorso sostenuto e voluto dal quartiere Borgo Panigale Reno per l'inserimento, quasi o totalmente gratis, dei bambini nelle attività sportive e culturali del quartiere.

Avviato nel 2018, contà già l'inserimento di 58 ragazzi, su un totale di 77 richieste: non solo rugby ma anche calcio, volley, danza e ginnastica artistica.