Sanlazzarun 2018, la corsa della famiglia

A pochi chilometri da Bologna, San Lazzaro di Savena apre le strade per la “SANLAZZARUN 2018”, corsa podistica non competitiva realizzata da U.S. Zinella e Parrocchia di San Lazzaro di Savena, promossa dal Comune di San Lazzaro di Savena, CSI Bologna, AVIS San Lazzaro di Savena e ANCE Emilia Romagna. Tre percorsi a scelta da 3Km, 5Km e 10 Km, adatti a tutti: dalle famiglie con bambini ai veri appassionati di podismo. Quota di iscrizione € 2 a persona. I bambini minori di 5 anni NON pagano. All’arrivo ci sarà una grande festa con giochi per i bimbi ed uno stand gastronomico con bibite, birra e crescentine! MERCOLEDì 16 MAGGIO 2018. Partenza ore 19 presso oratorio San Marco – via Papa Giovanni XXIII, n° 45, ritrovo ore 18:15. PER INFO E ISCRIZIONI: sanlazzarun@gmail.com