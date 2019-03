VIDEO | Torino-Bologna 2-3, la vendetta di Mihajlovic. I gol e gli highlights

Bologna batte Torino 3-2 nell'ultimo anticipo odierno della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie A e così la vendetta di Sinisa Mihajlovic si abbatte sul Toro. Un successo che fa emergere i felsinei dalla zona salvezza, lasciando l'amaro in bocca ai granata: se l'accoglienza non è stata delle migliori per l'ex tecnico granata, con fischi che si sono mescolati agli applausi, la vittoria conquistata è stato un altro mattoncino nella costruzione della salvezza.

Passato quasi subito in vantaggio con un tiro di Ansaldi deviato da Pulgar, il Torino si è spento, subendo il vivace e frizzante attacco bolognese. Nonostante il vantaggio granata dopo 6' e il ko di Dzemaili dopo 21' di gioco, i gol di Poli, subentrato proprio per Dzemaili, e il rigore di Pulgar hanno ribaltato il match. Nella ripresa Sansone sembrava aver chiuso la partita, prima che Izzo la riaprisse nel finale: sforzo risultato vano.