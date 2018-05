Udinese-Bologna 1-0 | Altra sconfitta: finale di campionato amaro

Il Bologna perde 1 a 0 contro l'Udinese nell'ultima giornata di Serie A. I bianconeri partono bene e passano al 30' con Seko Fofana. Nella ripresa clamoroso palo di Rodrigo De Paul. Finisce con una sconfitta il campionato degli emiliani.

Al 6' subito squadra friulana pericolosa con il destro a giro dal limite di Jankto, palla che termina alta sopra la traversa. I padroni di casa giocano bene e attaccano ispirati di De Paul. Al 17' Udinese vicino al gol con Stryger Larsen che, dal limite dell'area, colpisce l'incrocio dei pali. La squadra di Tudor attacca, il Bologna attende l'iniziativa dell'avversario, sperando in qualche errore per ripartire in contropiede.

Al 25' ci prova De Paul: Da Costa para in calcio d'angolo. Al 29' si sblocca il risultato. Barak per per Fofana che con un tiro batte Da Costa: è 1 a 0. I bianconeri dominano con De Paul che ispira tutti gli attacchi dei ragazzi di Tudor. Al 38' primo cambio per i rossoblu con Krejci che prende il posto dell'infortunato Orsolini.

Le pagelle di Udinese-Bologna

Ad inizio ripresa Hallfredsson avanza centralmente e Lasagna a destra: stop e tiro respinto da Da Costa, che poi si supera sul tentativo in ribattuta di Jankto. Al 65' Udinese vicina al 2 a 0 con De Paul che colpisce un clamoroso palo. Finisce così. Il Bologna perde e finisce, male, il campionato di Serie A facendosi proprio scavalcare dall'Udinese.

Il tabellino di Udinese-Bologna

Udinese (4-4-2): Bizzarri 6, Stryger 6,5, Danilo 6, Nuytinck 6, Samir 5,5, Barak 6,5 (72' Widmer 6), Fofana 7, Hallfredsson 6,5 (88' Pezzella sv), Jankto 6, De Paul 6,5, Lasagna 6 (67' Perica 6). All.: Tudor. Panchina: Scuffet, Zampano, Adnan, Balić, Maxi Lopez.

Bologna (3-5-1-1): Da Costa 6; Torosidis 5,5, Romagnoli 6, De Maio 5,5; Orsolini 5,5 (39' Krejci 6), Crisetig 5, Poli 6,5 (85' Di Francesco sv), Dzemaili 5, Masina 6, Verdi 5,5, Avenatti 5 (57' Falletti 6). All.: Donadoni. Panchina: Mirante, Mbaye, Donsah, Crisetig, Krafth, Destro, Palacio.

Marcatori: Fofana (U)

Ammoniti: Torosidis (B), Verdi (B)