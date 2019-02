Smog, fine blocco del traffico: dal 26 febbraio 'bollino verde' da Arpa

Oggi lunedì 25 febbraio è l'ultimo giorno di blocco del traffico. Lo rendono noto il Comune e la Città metropolitana. Dopo il fermo alla circolazione, in vigore fino alla giornata di oggi di tutti i veicoli (auto e commerciali) diesel euro 4, oltre ai diesel euro 0-1-2-3 e ai benzina euro 0–1 e le ulteriori misure che riguardano in particolare i generatori di calore, il bollettino ARPAE segna bollino verde.

Da domani, martedì 26 febbraio, sono sospese quindi le misure emergenziali, previste dagli accordi regionali, a Bologna, Imola e nei dieci comuni dell’agglomerato, in caso di sforamento delle polveri sottili per tre giorni consecutivi.

Da domani, martedì 26 febbraio, sono previste solo le restrizioni contenute nell'ordinanza che prevede lo stop fino agli euro 3 diesel e euro 1 benzina dalle 8.30 alle 18.30, come previsto dal Pair, e che resterà in vigore fino al 31 marzo.