Traffico: camion incolonnati al casello A14, chiusa la complanare di San Lazzaro

Dopo i diversi incidenti registrati nelle scorse ore a causa del ghiaccio sul manto stradale, ancora difficoltà sulle nostre strade si sono registrate nelle mattinata odierna. Anas comunica che, a causa dell'incolonnamento di mezzi pesanti al casello dell'Autostrada A14, "è temporaneamente e provvisoriamente interdetto l'accesso alla NSA 313 complanare di San Lazzaro a Bologna."

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e sono in corso le attività di coordinamento da parte di Polizia Stradale e Carabinieri per lo stoccaggio e il filtraggio dei mezzi pesanti in base all'ordinanza prefettizia in vigore.

AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE: RIAPERTURA

