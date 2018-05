Lavori a tubi Hera, Strada Maggiore ancora chiusa

Anche oggi Strada Maggiore è chiusa per lavori urgenti alle condutture idriche, che interessano il tratto tra via Broccaindosso e vicolo Borchetta. Il traffico dei bus è deviato su via Castiglione (qui tutti i dettagli). Per quanto riguarda gli altri veicoli la deviazione obbligatoria è su via Guerrazzi. Infine, i cveicoli dei residenti possono arrivare fino via dei bersaglieri. I residenti vicino all'area interessata dallo scavo, attorno al civico 47 possono accedere direttamente da Porta Maggiore.