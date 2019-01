Elezioni, come rinnovare la tessera elettorale Bologna

E' necessario verificare la validità della tessera elettorale, quando ci si reca alle urne, ossia se vi sono ancora spazi vuoti utilizzabili per il timbro di partecipazione alla votazione.

In caso contrario, ecco come fare a Bologna:

1) recandosi presso l'Ufficio Elettorale, in via Don Minzoni 10/2, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle ore 13, martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30. Nella settimana precedente il voto, apertura straordinaria con orario continuato. E' necessario esibire la vecchia tessera elettorale.

2) richiedendola telefonicamente al numero 051-2194222 oppure via email all'indirizzo ufficioelettorale@comune.bologna.it indicando il numero della tessera elettorale e un recapito telefonico per essere ricontattati.

3) per gli elettori con problemi gravi di salute, è prevista la consegna a domiclio, previo appuntamento.

Qualora non fosse possibile richiedere la tessera elettorale prima della data del voto, in ogni sezione elettorale verrà rilasciato un attestato per poter comunque votare.