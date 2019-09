Guasto sulla Bologna-Prato: circolazione sospesa e treni in ritardo

Dalle 11.15 circolazione sospesa tra Vernio e San Benedetto Val di Sambro per guasto al sistema di distanziamento.

Lo rende noto Rfi. Sul posto sono presenti i tecnici intervenuti per risolvere l'inconveniente agli impianti di circolazione. Ritardi fino a 40 minuti per i treni in viaggio.

La circolazione treni sulla linea Bologna-Prato, sospesa dal 10 agosto da e per Pianoro per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale, era ripresa proprio oggi 2 settembre.

Seguiranno aggiornamenti