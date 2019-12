Giorgia Meloni a Bologna: "Con Borgonzoni per vincere, Bonaccini senza simboli: si vergogna"

"Lucia Borgonzoni è la nostra candidata, stiamo facendo le liste e siamo già in campagna elettorale perché Fratelli d'Italia può fare la differenza in questa regione". A dirlo è Giorgia Meloni oggi a Bologna per un evento del suo partito al teatro EuropAuditorium, gremito.

L'alleanza c'è, ma a suggellarla manca un evento ufficiale della coalizione. Proprio oggi – stessa ora ma qualche km più in là – è tornato in città anche il leader della Lega Matteo Salvini.