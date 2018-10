Il monumento alla Mortadella: Sgarbi show in Piazza Maggiore|VIDEO

Una "santificazione della mortadella", così ha definito Vittorio Sgarbi l'evento della mattinata sul sagrato della Basilica di San Petronio: l'istituzione del Mortadella Day il 24 ottobre e l'inaugurazione del monumento dedicato al salume di Bologna realizzato dallo scultore bolognese Nicola Zamboni.

Proprio il 24 ottobre del 1661, il cardinale Girolamo Farnese pubblicò un bando che disciplinava la sua produzione.

Alla kermesse ha partecipato anche Vittorio Sgarbi che ha appunto santificato la mortadella: "Un monumento alla mortadella davanti a San Petronio, una profanazione? No, perchè la Chiesa, che tenta di limitare i nostri sensi - ha detto il critico - ha detto che è un bene divino".

Sgarbi ricorda anche "la mortadella entrò in parlamento - riferendosi a Vittorio Prodi - perchè avete chiamato me? - scherza - Lui non si è mai offeso, il senatore Nico Strano se la mangiava in Parlamento".