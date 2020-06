"Era Covid", al Bellaria una mostra per dire grazie a medici e sanitari | VIDEO

Istantanee ai tempi della pandemia. È la mostra fotografica che racconta l'emergenza sanitaria coronavirus attraverso il lavoro e i volti degli operatori dell'Azienda Usl di Bologna che l’hanno vissuta in prima linea. Inaugurata oggi, sarà installata nell'area verde dell'ospedale Bellaria fino a settembre. Organizzata da Azienda USL di Bologna e Bimbo tu APS, la mostra raccoglie gli scatti dei fotografi Paolo Righi, Gabriele Fiolo e Roberto Piccinini. In apertura, il cardinale Matteo Zuppi ha benedetto un ulivo, donato da Bimbo Tu, simbolo dell’alleanza ospedali-cittadini durante l'emergenza coronavirus.

Presenti il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, l'assessore alla Sanità, Raffaele Donini, Chiara Gibertoni, Commissaria straordinaria dell’Azienda USL di Bologna e Valentina Orioli, vice sindaca del Comune di Bologna. Oltre all'ex commissario per l'emergenza coronavirus, Sergio Venturi, nonché ex assessore alla Sanità. A margine l'assessore e il presidente hanno fatto il punto sui focolai e sui contagi in regione.

Contagi Cas di via Mattei

I contagi all'interno del Cas di via Mattei a Bologna non rappresentano un focolaio preoccupante e la situazione è sotto controllo. Lo assicura l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, a margine dell'inaugurazione della mostra. Ad oggi si registrano 10 persone positive e 27 in isolamento sugli oltre 150 tamponi fatti finora. Oggi pomeriggio sono in programma altri 30 tamponi, nel complesso se ne faranno 214 a tutti gli ospiti e operatori dell'ex hub.

Parla della situazione nell'ex hub di via Mattei ( e della Bartolini) anche Sergio Venturi: "I focolai di covid-19 che sono emersi in questi giorni purtroppo sono ancora nelle zone più difficili e dove ci sono ambiti di sfruttamento delle persone, come a Bologna, dove ci sono difficoltà in termini economici. Però mi auguro che rapidamente si arrivi al risultato finale, che è quello di lasciarci tutto alle spalle", conclude l'ex commissario per l'emergenza coronavirus in Emilia-Romagna.